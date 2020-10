Monserrato, Padre Pio “coperto” con una mascherina. L’ira dei residenti: “Gesto blasfemo”

Monserrato, su Padre Pio compare una mascherina. L’ira dei residenti: “Non ci sono parole, proprio di cattivo gusto”. Da oggi il Santo, tanto amato e venerato, collocato in piazza Gennargentu, ha una mascherina sul viso, il simbolo della lotta contro la diffusione del Coronavirus. Ignoto l’autore del gesto, ma ben note le reazioni dei cittadini che, attraverso la pagina social “La Voce di Monserrato” non nascondono di non essere d’accordo con chi ha voluto “mascherare” il Santo.

Una mancanza di rispetto, un atto blasfemo, “una ragazzata” viene definito da decine di monserratini. Insomma, un gesto che proprio non è piaciuto ma che non è passato inosservato. La piazza è molto frequentata, “impossibile che nessuno si sia accorto di nulla”.