Monserrato, nuova recinzione nell’area cani di via Galileo

Nuova recinzione nell’area cani di via Galileo Galilei: stop a passeggiate e giochi sul prato verde da lunedì per consentire la modifica della rete di separazione tra l’area destinata ai cani di grande taglia da quella destinata ai cani di piccola taglia. Inaugurata un anno fa, ogni giorno è meta per tanti quattro zampe che, accompagnati dai loro padroni, si divertono a correre e saltare in totale sicurezza. La recinzione, però, esistente che separa gli spazi riservati ai cani di taglia differente non è adeguata e più volte i “piccoli” sono riusciti a sconfinare e a invadere il terreno circostante, come i cani di taglia grande d’altronde. Problema quasi risolto: da lunedì 18 marzo prenderanno il via i lavori per perfezionare la recinzione al fine di salvaguardare e tutelare la sicurezza di tutti. Sino al completamento dell’opera l’area cani non sarà accessibile al pubblico.