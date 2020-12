Monserrato, nuova ordinanza del sindaco Locci sul virus: contingentati i mercati, 130 positivi in città

Monserrato, nuova ordinanza firmata dal sindaco Tomaso Locci per contenere la diffusione del coronavirus.

Contingentati i mercati, si svolgeranno in due giornate in un’area molto più ampia in modo tale da evitare gli assembramenti. Il controllo del rispetto delle norme sarà affidato alla polizia municipale.

Sono 130 le persone che risultano positive in città, un numero che, in proporzione ai dati diffusi che interessano i comuni della Città Metropolitana, è al di sotto della media. Ma è meglio non abbassare la guardia perciò “è necessario intervenire con più attenzione soprattutto alla luce del fatto che, nonostante l’RT della Sardegna sia basso, ci sia il pericolo che la nostra regione possa passare da giallo ad arancione – comunica Locci – e noi sindaci dobbiamo essere propositori in maniera tale che i cittadini siano più attenti”.

Un passaggio molto importante, quindi, per la salute di tutti affinché la situazione non peggiori.

“Sono misure ragionevoli, non vogliamo andare oltre ai DPCM o comunque restringere ulteriormente la libertà dei nostri cittadini, perché il nostro compito è quello di avere buon senso e rispettare le normative”.

Infine un invito al rispetto delle semplici e poche regole che possono tutelare la nostra salute: evitare gli assembramenti, utilizzare i dispositivi di sicurezza e igenizzare le mani.