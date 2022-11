Monserrato, meno rischi per i cittadini: approvato il piano idrogeologico

Approvato il piano idrogeologico che mette in campo strumenti di ultima generazione per rilevare, con più precisione, i rischi che potrebbero mettere in pericolo i cittadini.

A darne comunicazione è il sindaco Tomaso Locci che spiega: “Erano state fatte delle osservazioni non sostanziali alle approvazioni del PAI in consiglio comunale, queste sono state corrette e inviate nuovamente alla Regione proprio per richiederne la verifica e l’approvazione definitiva”.

A breve, riguardo l’argomento, ci sarà un incontro tra le istituzioni.