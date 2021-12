Monserrato, maxi murale in memoria di Nicola Serra: “Sarai lontano dai nostri occhi ma mai dai nostri cuori”

Un maxi murale in memoria e in ricordo di Nicola Serra, il 21enne morto ad aprile in un terribile incidente in via Crasso. Il giovane era in sella alla sua Honda quando, dopo aver perso il controllo del mezzo, si era schiantato contro un’automobile. Il casco non era purtroppo servito, l’impatto con la macchina si era rivelato fatale. Un gruppo di suoi amici ha deciso di ricordarlo per sempre, facendo realizzare in pochi giorni l’opera nella centralissima piazza Gennargentu, a Monserrato: “Sarai lontano dai nostri occhi ma mai dai nostri cuori”, questa l’unica frase che campeggia sul muro, con al centro il volto sorridente di Nicola Serra. L’opera è stata inaugurata proprio a Natale, quasi un modo per fare un regalo, davvero speciale, ai parenti e a tutti gli altri amici e conoscenti del giovane, una futura promessa del calcio.

Il ventunenne, infatti, era uno dei giocatori del Vecchio Borgo, la squadra del rione cagliaritano di Sant’Elia. Da qualche ora, il suo sorriso brillerà per sempre nella piazza monserratina.