Monserrato, l’ultima tripla di Gabriella Ambu: il mondo del basket piange la storica presidentessa del Panda

Lacrime e sgomento a Monserrato per la morte di Gabriella Ambu, storica presidentessa della società, altrettanto nota, del Panda. Aveva 64 anni e, da tempo, stava lottando contro un brutto male. Era entrata per la prima volta nel campo di via dell’Aeronautica quindici anni fa, arrivando a ricoprire il ruolo principale dopo anni di insegnamento di minibasket. Lascia il marito, Antonello, e i tre figli Davide, Gabriele e Nicola. Il suo è stato un volto noto del basket monserratino, dagli anni più bui in cui le varie società cercavano una “casa” sicura sino alla sicurezza di avere una sede e dei campi idonei per allenare le varie squadre, da quella dei pulcini sino agli amatori, partecipando anche ai vari campionati. È stata la stessa polisportiva a dare la notizia con un post su Facebook: “È venuta a mancare la nostra cara presidentessa Gabriella Ambu. La dirigenza, staff tecnico, atleti e genitori, profondamente addolorati, abbracciano con grande affetto Antonello, Nicola e tutta la sua famiglia e partecipano commossi a questa dolorosa perdita. In questo triste momento, in segno di lutto per la nostra amata Gabriella, sono sospesi tutti gli allenamenti previsti nella giornata di oggi e di domani”. Stop anche alle prossime gare, in programma domenica, della squadra maschile e di quella femminile.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio già scritti sui social, da parte dei vertici del Comune di Monserrato sino ad arrivare ai tifosi della squadra. Il funerale di Gabriella Ambu sarà celebrato sabato due marzo, alle 11, nella chiesa dell’Annunziata a Cagliari.