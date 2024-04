Monserrato, Locci punta al tris con una coalizione di liste civiche

Tomaso Locci scende nuovamente in campo, domani l’inaugurazione della sede elettorale: a suo sostegno tre liste civiche. Saranno Monserrato Futura, Monserrato Libera e Monserrato Metropolitana per puntare al “Locci tris”: manca poco più di un mese alle elezioni amministrative che coinvolgono anche la città dell’hinterland cagliaritano, il sindaco in carica Locci, già vincitore delle ultime due elezioni, vuole proseguire opere e progetti portati avanti sinora. Domani l’inaugurazione della sede in via Del Redentore 163, alle ore 19. “Insieme continueremo a cambiare Monserrato” annuncia Locci e la sua coalizione.