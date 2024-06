Monserrato incorona Tomaso Locci sindaco per la terza volta: “Ma quale campo largo? Campo stretto”

Applausi e abbracci tra Locci e i suoi sostenitori, dalla sede di via del Redentore il neo sindaco in corteo si è diretto in festa ai giardinetti. Sconfitta Valentina Picciau e il suo campo largo, la città sceglie la strada della continuità, quella che da 10 anni elegge Tomaso Locci come primo cittadino. Poco più di 100 voti di distacco tra i due candidati, e per altri 5 anni il primo cittadino sarà nuovamente Tomaso Locci. Dopo la certezza della vittoria, il “campo stretto”, tra musica e bandiere, si è ritrovato tra la folla nel cuore della citta. “Abbiamo vinto cittadini” esprime Saverio De Roma, il consigliere candidato che ha fatto incetta di voti con la lista civica “Monserrato Libera”. Spazio, dunque, solo ai festeggiati per oggi: da domani un nuovo mandato attende Locci che nominerà la sua giunta nel segno della continuità, quella premiata dai cittadini.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)