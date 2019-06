Monserrato, Locci fa boom ma non basta: è ballottaggio con la Picciau

Si va al ballottaggio a Monserrato. Tomaso Locci, l’ex sindaco “costretto” ad interrompere la consiliatura dopo il voto di sfiducia dell’Aula di due anni fa, arriva primo con oltre il 45 per cento dei voti e sfida, tra due domeniche, Valentina Picciau che, con due civiche e il Pd, riesce a raggiungere il ventisette per cento delle preferenze dei monserratini.

Niente da fare, dunque, per Caterina Argiolas: la candidata del centrodestra supportata da quattro liste non va oltre il 14 per cento e riesce ad evitare l’ultima posizione per due punti percentuali scarsi. Il quarto candidato a sindaco, il grillino Gianfranco Vacca, non va oltre al dodici e mezzo per cento. Gara a due tra Locci e Picciau, quindi, domenica trenta giugno.