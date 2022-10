Monserrato, l’iter allunga la realizzazione della Casa della salute

Protestano i consiglieri di minoranza Zucca, Argiolas e Picciau, ma il sindaco Locci, nell’ultima seduta del consiglio comunale, rassicura e spiega che “i ritardi sono stati causati dal commissariamento”.

In via dei Gladioli sorge un rudere, ora, abbandonato ma, tra qualche anno, la volontà è quella di far sorgere la tanto attesa Casa della salute. Uno spazio polifunzionale tanto atteso dai cittadini e che vede impegnate le forze politiche locali per la realizzazione nei tempi meno lunghi possibili.

Il commissariamento del 2019 ha enormemente rallentato la tempistica ed è stata premura del primo cittadino Tomaso Locci riprendere subito le carte in mano.

Si attendono ancora i progetti, la speranza è che ciò avvenga il più presto, così potranno partire i lavori già finanziati.

Anche la minoranza scende in campo e pubblica una nota al vetriolo: “La casa della salute è una grande opportunità per i cittadini di Monserrato e dell’area metropolitana e, al contempo, una delle grandi opere incompiute da questa amministrazione”