Monserrato, l’ex vicesindaca attacca Locci: “Mi ha cacciato con un vocale su Whatsapp”

Monserrato – L’ex vice sindaca Maristella Lecca ribatte a Locci: “I motivi del mio allontanamento? Secondo me sono da attribuirsi alla petizione contro la rotonda di via del Redentore e la conseguente estirpazione degli alberi e il vertiginoso aumento di prezzo, che supererà probabilmente 15 mila euro, della scultura in vetro di Murano che dovrà essere posta nella rotonda”.

Parla alla stampa Maristella Lecca, anche ex, oramai, assessore all’ambiente dopo l’annuncio del sindaco Tomaso Locci,

( https://www.castedduonline.it/ribaltone-a-monserrato-via-maristella-lecca-la-nuova-vice-sindaca-e-paola-piroddi-il-sindaco-locci-vi-spiego-tutto/ ) che ha deciso di sostituirla con Raffaele Nonnoi, nuovo vice sindaco, e Paola Piroddi che è entrata ufficialmente nella giunta monserratina.

Tutto è avvenuto con “un messaggio WhatsApp”, afferma Lecca che aggiunge: “Il sindaco Locci parli chiaro o chieda scusa, che dica quali sono i “pretestuosi attacchi alla realizzazione dei punti programmatici” che avrei fatto e quali sono i ritardi nella realizzazione degli obiettivi programmatici che, a tutt’oggi, il mio assessorato ha perseguito al 100%. Nessun ritardo imputabile all’assessorato nella realizzazione dell’ecocentro, l’unico ritardo è stato dato dalla indecisione dello stesso sindaco nella scelta dell’area in cui doveva sorgere in quanto più volte aveva espresso perplessità sulla costruzione dello stesso nell’area di via san Fulgenzio perché non gradita agli abitanti limitrofi all’area e ha cercato di trovare nuove aree a ridosso del policlinico universitario”.

Zone “giudicate non idonee – prosegue Lecca – dagli uffici comunali”, motivo “che ha portato un forte ritardo nella progettazione in quanto non si poteva progettare in assenza di area.

Le tappe per la realizzazione dell’ecocentro partono dal Novembre 2020 con la delibera di giunta per la realizzazione dell’ecocentro comunale e della viabilità di accesso. Nel Novembre 2021, con delibera di giunta, vengono dati gli indirizzi per la realizzazione dell’ecocentro comunale. Nel marzo 2022, dopo soli 4 mesi, c’è stata in giunta la presa d’atto dell’ipotesi progettuale e indirizzi per la realizzazione dell’ecocentro comunale e della viabilità di accesso, e per la prima volta, appare l’area di via San Fulgenzio come area destinata allo stesso con l’ipotesi progettuale”.

Ad agosto è stata votata in consiglio la variante urbanistica: insomma, Lecca spiega i passaggi che si sono susseguiti nel tempo.

Non solo: “Il sindaco ha dichiarato che io stessi mettendo in atto un “piano per la destituzione del presidente Piergiorgio Massidda in accordo con la minoranza comunale”, una grossa fandonia senza fondamento per la quale mi riservo di procedere nelle sedi opportune, come è senza fondamento l’ipotesi di formazione di un gruppo con un chiaro riferimento a partito politico, che parli chiaro, il suo intento è solo buttare fumo negli occhi agli elettori. L’unico che sta tradendo l’elettorato è lui che mi caccia dalla giunta con un messaggio vocale su wathsapp, la più votata alle elezioni comunali e che ho portato a suo sostegno una intera lista civica, la Lista Monserrato in Movimento”. I motivi, quindi, “che credo abbiano portato al mio allontanamento sono perché ho chiesto che venisse portata al più presto in consiglio comunale la petizione contro la rotonda di via del Redentore e la conseguente estirpazione degli alberi perché, anche se sono stata a favore in giunta, ritengo che la voce dei cittadini sia più forte delle decisioni politiche e che l’opera non debba essere realizzata, così come ho contestato in maggioranza il vertiginoso aumento di prezzo che supererà, probabilmente, i 15 mila euro della scultura in vetro di Murano e che dovrà essere posta nella rotonda di via san Fulgenzio, che nessuno della Giunta e della Maggioranza, tranne il Sindaco e il progettista, ora vice sindaco, conoscono e hanno mai visto”.

Lecca conclude così: “Colgo l’occasione per fare i migliori auguri di buon lavoro all’assessora Paola Piroddi, presidente onorario dell’associazione Charliebrown della quale la presidente è la consigliera comunale Emanuela Ambu”.