Monserrato – L’ex cimitero “resuscita”: quasi tutto pronto per l’inaugurazione del grande parco che ha preso vita dove un tempo erano custodite le spoglie mortali, un luogo fruibile e riqualificato dove si potrà passeggiare in mezzo al verde, rilassarsi seduti in una delle tante panchine e, per i più piccoli, spazi sicuri dove correre e giocare. Il degrado ha fatto da padrone nell’ex cimitero, tirato su nella seconda metà dell’Ottocento tra via Marcantonio e via delle Urne. Nel 1996 l’ultima bonifica, gli operai avevano ancora trovato delle ossa. Da area fangosa, sterrata e utilizzata come parcheggio di fortuna è diventato “un parco pubblico”, aveva spiegato il sindaco Tomaso Locci, “con giochi, prati e panchine. Realizzeremo anche un punto di ristoro e, tutt’attorno, ci saranno tanti parcheggi e, al centro, uno spiazzo dedicato ai gazebo per manifestazioni, eventi e sagre”.