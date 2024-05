Monserrato, l’addio al camionista eroe Giuseppe Casula tra palloncini e clacson: “Ciao Peppe”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lacrime a fiumi e bocche perlopiù cucite dal dolore a Monserrato, per l’addio a Giuseppe Casula, per tutti Peppe, il camionista morto domenica a Sestu ad appena 44 anni. Presenti la moglie Lorena, le figlie Maura e Alice e i genitori di Casula, Silvano e Maria Grazia e gli altri due figli della coppia, Fabrizio e Jonatha. I camion della ditta Lilliu, realtà nella quale ha lavorato Peppe, sono rimasti fuori dalla chiesa, accompagnando l’entrata e l’uscita della bara con un concerto di clacson. Le uniche parole, i familiari del 44enne, le hanno affidate all’agente funebre Eugenio Pusceddu: “La famiglia Casula sentitamente ringrazia quanti con scritti fiori e la loro presenza hanno partecipato al loro dolore. In particolare La ditta Lilliu e tutti i colleghi di Giuseppe che sono stati vicini In questo giorno di grande dolore”. Presenti, dentro e fuori dalla chiesa, tantissimi amici e colleghi di Giuseppe Casula. Tutti lo definiscono eroe dal settembre 2022, quando fermò un’anziana contromano sulla Ss 13. Col suo cellulare aveva immortalato tutta la scena e si era messo, con il camion, a protezione della vettura dell’anziana mentre effettuata una doverosa inversione a U per ritornare nel corretto senso di marcia

“Il nostro Giuseppe, Peppe, ha affrontato con coraggio tutte le sfide che gli si sono presentate, è sempre stato presente quando si è trattato di fare del bene”, ha ricordato, durante l’omelia, don Walter Onano. “Ciao Peppe”, questo il saluto più gettonato mentre, tra palloncini bianchi diretti in cielo e clacosn non stop, il 44enne ha affrontato gli ultimi suoi chilometri verso il camposanto monserratino.