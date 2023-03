Monserrato, la rotatoria minaccia i ficus: i cittadini pronti a lottare per salvare gli alberi

Monserrato si mobilita a difesa dei ficus centenari: il 25 marzo, alle 10,30, presso l’incrocio di via Giulio Cesare e via del Redentore si svolgerà la “Festa degli alberi centenari”: “Noi cittadini, tutti quanti insieme, vogliamo salvare dall’espianto i nostri ficus”.

Come preannunciato qualche ora fa, ( https://www.castedduonline.it/monserrato-si-prepara-allassemblea-pubblica-sul-restyling-di-via-del-redentore ) scattano le prime forme di protesta, pacifiche, per scongiurare il trasloco degli alberi per far spazio alla rotonda che sorgerà nell’incrocio con via del Redentore. Piante caratteristiche del luogo, non va proprio giù l’idea che esse non rientrino più nella quotidianità della via: il progetto è stato approvato e verrà presentato mercoledì prossimo in una assemblea pubblica indetta dal sindaco Tomaso Locci. Una scelta che non prevede alternative, una zona da riqualificare che non prevede la permanenza degli alberi poiché non si sposano con le direttive vigenti: un marciapiede fuori norma da radere al suolo e ricostruire e che, una volta smantellato, non permetterebbe agli alberi di proseguire la loro esistenza poiché cadrebbero al suolo. Per loro è in programma una nuova vita in via Argentina ma parte della cittadina ha espresso, sin dall’inizio, un parere decisamente negativo a riguardo.

La presa di posizione del 25 marzo è organizzata da Paolo Lai che chiama al raduno i cittadini che vogliono anche tutelare lo spazio pubblico circostante.

“Da oltre cento anni questi alberi monumentali vivono in questo luogo, testimoni silenziosi della storia della comunità, che identificano come spazio centrale della vita collettiva, simbolo delle relazioni comunitarie e testimonianza vitale della memoria condivisa. Sui tronchi dei 10 ficus saranno poste delle targhe dedicate ai nostri concittadini centenari in ricordo della manifestazione”.