Monserrato: la Giunta Locci organizza un evento in collaborazione con l’UNICEF per festeggiare i Nonni.

Inizia alla grande la prima settimana di ottobre che il Comune di Monserrato, guidato dal Sindaco Tomaso Locci dedica ai nonni. “Durante la settimana in cui ricade la festività nazionale del 2 ottobre dedicata ai Nonni, abbiamo pensato che fosse importante creare a Monserrato occasioni ludico ricreative tra nonni e nipoti portando avanti delle attività che potessero coinvolgerli” , sottolinea l’assessore alle Politiche sociali, Lavoro, Famiglia e Ufficio Europa, Tiziana Mori.

Per tali motivi, l’amministrazione Locci ha ideato il 3 ottobre di mattina una giornata dedicata alla Famiglia.

Gli Assessorati Politiche sociali e Famiglia (con delega a Tiziana Mori) e Pubblica Istruzione (con delega a Fabiana Boscu) la quale coinvolgerà nella partecipazione all’evento diverse scolaresche Monserratine a cui sono state inviate lettere di partecipazione all’evento, in collaborazione con il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Cagliari (Presidente Orsola Apice) organizzano presso il cd Parco Magico di via dell’Argine delle attività ludico-didattiche dedicate ai festeggiamenti per tale figura fondamentale nella crescita di ogni bambino.

Le attività avranno inizio alle 10.00 e si concluderanno alle 13, e saranno dedicate ai Diritti dell’infanzia attraverso giochi portati avanti dai volontari Unicef.