Monserrato, in un anno gli incidenti stradali sono diminuiti del 60%

In un anno gli incidenti stradali a Monserrato sono diminuiti del 60%: grazie a pedone smart, attraversamenti pedonali rialzati, rotatorie, rifacimento di marciapiedi e strade, miglioramento della segnaletica e di tutte le altre azioni messe in campo, come pronto intervento e app cittadinanza attiva, dall’amministrazione comunale in sinergia con la polizia locale, i sinistri sono scesi a 43 rispetto a 108 registrati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I dati sono stati resi noti durante il seminario “Infortunistica stradale” che si è tenuto in questi giorni nella sede municipale di piazza Maria Vergine.

“Un dato in controtendenza rispetto alle medie nazionali. Il potenziamento delle attività di controllo nel territorio della polizia locale ha di fatto prodotto un effetto positivo grazie anche alla capillare presenza di telecamere per la videosorveglianza e a quelle intelligenti un fase di sperimentazione del progetto safespotter” spiega il Comandante della polizia locale Massimiliano Zurru. Alla presenza dei più importanti esperti della materia, gli agenti della polizia locale provenienti dai vari centri dell’isola, 90 i partecipanti in rappresentanza di comuni quali Cagliari, Quartu, Assemini, Iglesias, Oristano, Alghero, Capoterra e di altri centri dell’isola, hanno messo a fuoco le tecniche di rilevazione.

Un importante momento formativo, insomma, e di confronto con l’obiettivo di rendere giustizia ai coinvolti in incidenti stradali e ai familiari vittime della strada.

“È dal 2016 che come amministrazione stiamo puntando sulla sicurezza stradale. I progetti messi in campo rendono il territorio più sicuro – comunica il sindaco Tomaso Locci – ogni anno, tra l’altro, spendiamo circa un milione di euro per la riqualificazione delle strade e marciapiedi per dare più sicurezza ai nostri cittadini ed evitare incidenti stradali”.

Un’amministrazione che sta perseguendo questo obiettivo e anche l’attività di comunicazione e formazione serve per prevenire tutto ciò che può comportare un danno ai cittadini.

“In qualità di consigliere comunale, facente parte da ex presidente della commissione viabilità traffico e sicurezza – aggiunge Saverio De Roma – credo nella formazione e professionalizzazione degli operatori della polizia locale e nella prevenzione con progetti che possano in futuro ridurre il numero di feriti e vittime della strada. La presenza di esperti e di tanti operatori provenienti dai diversi centri della Sardegna è un onore e ci gratifica e stimola a fare sempre meglio. Il progetto Oscar e Saspotter che presentiamo devono un domani diventare patrimonio di tutti”.