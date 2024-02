Grossi e gravi ritardi nei pagamenti della Legge 162 a Monserrato, si tratta dei contributi per i disabili gravi. Soldi, indispensabili in molti casi per poter avere il supporto di una o più badanti a rotazione, durante il giorno, ma anche per comprare medicinali. Sono in tanti a lamentarsi in paese, anche perchè il caricamento dei bonifici è sempre avvenuto attorno al giorno 20 del mese. Stavolta il ritardo ha già superato i sette giorni.