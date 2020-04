Monserrato, il sindaco Locci: “25 aprile? Liberazione anche dai regimi di sinistra e comunisti”

“Monserrato 25 Aprile 2020. Celebrazione della Liberazione”. Per il sindaco Locci però non solo dal fascismo, ma anche “dai regimi totalitari di sinistra e comunisti”. In un post su Fb che farà discutere le parole del primo cittadino dopo la manifestazione di oggi, rigorosamente con mascherine sul viso: “Ci si accorge appieno dell’importanza di ciò che si ha solo nel momento in cui lo si perde: mai come ora, dal dopoguerra ad oggi, siamo in grado di apprezzare e difendere la preziosa LIBERTA’, in tutte le sue forme, articolazioni e tutele, anche costituzionali.

Il 25 Aprile: una ricorrenza contro qualsivoglia regime totalitario, di destra o di sinistra, fascista o comunista.

W L’ITALIA

W LA LIBERTA”, scrive il sindaco di Monserrato.