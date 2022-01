Monserrato, il meccanico Biccheddu dato per morto scherza e tira su il cartello: “Sono resuscitato, sarò con voi da lunedì”

Una assurda fake news lo dà per morto per qualche ora. E lui, meccanico di Monserrato, ci scherza sopra e mette un cartello giallo sulla serranda dell’officina: “A causa di un malato mentale mi hanno dato per morto, grazie per l’affetto dimostrato…”. A dare la notizia anche il suo amico Nicola Espis, commerciante di autoricambi: “Ieri notte ho ricevuto vari messaggi da clienti che mi hanno informato sul fatto che Davide Fanti noto “Biccheddu” (meccanico di moto in via Giulio cesare) fosse morto presso il suo terreno a Sant’Isidoro.

Avendo contatti anche per lavoro ed incredulo, stamattina ho preso il telefono e ho provato a chiamarlo senza alcuna risposta.

Nel frattempo le chat e i social continuavano a diffondere la notizia (falsa).

Non ricevendo alcuna risposta ma solo informazioni negative, ho provato a ricontattarlo nuovamente e finalmente sono riuscito a parlare con Davide che ha risposto smentendo fortunatamente le Fake News.

Davide mi ha chiesto cortesemente il favore di informare tutti dell’ accaduto tramite post.

Lui stesso ha poi appeso alla serranda della sua officina un cartello con su scritto

“A causa di un malato mentale mi hanno dato per morto. Grazie a tutti per l’affetto dimostrato.

Sono resuscitato e sarò con voi da lunedì. Firmato Davide Fanti”.

Come scrivono alcuni sui commenti ” Di Biccheddu ce n’é uno, tutti gli altri son nessuno”. Tutto é bene quel che finisce bene”, scherza Nicola Espis. E Biccheddu è vivo.