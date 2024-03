Monserrato, il “grande fratello” non sbaglia un colpo: impossibile compiere un crimine o un’infrazione

Sacchi dell’immondizia e rifiuti vari gettati o abbandonati nelle vie del centro, furti, atti vandalici, infrazioni del codice della strada e incidenti stradali: niente è impossibile per le quasi 200 telecamere presenti in città, ultimo “colpo” è stato risalire all’automobilista che ha falciato una donna sulle strisce pedonali in via Porto Botte per poi fuggire senza prestare nemmeno soccorso.

La vittima sta bene, per fortuna, e grazie al sistema di videosorveglianza anche le dinamiche dell’incidente sono state ricostruite. Investire sulle nuove tecnologie, dunque, garantisce un maggior senso di sicurezza per i cittadini: “Sono state posizionate in punti strategici – aveva spiegato il sindaco Tomaso Locci – come nei parcheggi dell’ex aeroporto, nel parcheggio di fronte al Comparto 7 in punti che venivano poco utilizzati in quanto si aveva un po’ paura e per essere, poi, aggiunte in zone come via Riu Mortu che è trafficata anche dal punto di vista commerciale. Si continua con quella filosofia della sicurezza per i cittadini e della prevenzione. Grazie alle telecamere sono stati assicurati alla giustizia gli ultimi soggetti che hanno commesso dei reati nella nostra città”.

Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale che, dal 2017, con le prime 30 telecamere, ha avuto uno sviluppo impensabile grazie alle continue interazioni e interlocuzioni con le forze di polizia e il Prefetto.

I progetti “Safespotter”, una piattaforma basata su un sistema di “lampioni intelligenti” dotati di IA (Intelligenza Artificiale) indipendente, in grado di rilevare anomalie della circolazione, comportamenti lesivi, eventi incidentali e riconoscerne la gravità attivando un sistema di allerta automatico che comunica con la centrale e informi i veicoli in arrivo, e “Scuole Sicure”, ossia il rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio e all’utilizzo di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti gli istituti scolastici del comune di Monserrato e iniziative di presenza sul territorio e incontri con gli studenti per la promozione della cultura del vivere civile, ne hanno valorizzato i contenuti. Una sinergia di forze, quindi, che spazia dalla sicurezza stradale a quella personale e ambiente ma anche un deterrente per destabilizzare i malviventi a commettere atti impropri. “Da presidente della commissione Viabilità, Traffico, Sicurezza Urbana e Benessere Animale – spiega Saverio De Roma -posso solo dire di essere soddisfatto dei controlli che quotidianamente il comando della polizia Locale e dei Nogra, effettuano nel nostro territorio sia nel centro urbano e nell’agro di Monserrato. Questa amministrazione sta attenzionando il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, dove abbiamo dei riscontri positivi e sanzionati molte persone che compiono tali gesti incivili. Punteremo al massimo per avere una cittadina più pulita da prevenire questi gesti incivili, anche nel controllo chi abbandona gli escrementi degli animali senza provvedere alla loro raccolta. Un avviso particolare ai nostri cittadini: usiamo il buon senso civico, perché la nostra città è di tutti”.