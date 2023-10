Monserrato, il cagliaritano Matteo Lecca è il nuovo Campione Italiano Supergallo

Un tripudio di emozioni ieri nel palazzetto dello sport per la sfida pugilistica che ha incoronato Lecca, classe 1996: ha battuto l’avversario per conquistare il titolo italiano Supergallo, innanzi a un folto pubblico, circa mille persone, che lo ha applaudito e festeggiato. Il boxer sardo ha fatto sua la cintura grazie a una vittoria su Iuliano Gallo per ko al 7°round. “Un evento che, si spera, possa essere solo il primo di una lunga serie” aveva dichiarato il sindaco Tomaso Locci, presente per tutti gli incontri che si sono disputati ieri sera al palasport.