Monserrato, i ragazzini delle medie a scuola di legalità: tour nella sede dei vigili

I ragazzini delle medie a scuola di legalità, tour all’interno della base operativa del comando della polizia municipale, il comandante Domenico Nannini: “Sensibilizzare gli adolescenti ai temi della sicurezza stradale e della convivenza civile, avvicinandoli nel contempo alla figura del “Vigile moderno”, con le sue numerose competenze e la sua attività quotidiana al servizio della comunità locale”. Circa 50 ragazzini sono stati accolti dagli uffici infortunistica e traffico, ambiente e edilizia, contenzioso, verbali, centrale operativa: attenti e partecipi alle spiegazioni del personale, hanno anche “fatto un tour all’interno dei veicoli della polizia Locale simulando una situazione di emergenza”. Il primo di altri incontri, “spero di poter svolgere almeno altre due giornate prima della fine delle scuole”: una iniziativa che ben si amalgama con quelle già messe in campo dall’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci nell’ambito della sicurezza stradale e della sensibilizzazione soprattutto delle nuove generazioni. Se per gli adulti, infatti, poca è la speranza che possano cambiare, discorso diverso è per chi si affaccia alla vita e ai pericoli che essa può riservare anche causati dal non rispetto delle più semplici regole comportamentali di base.

I ragazzini hanno potuto osservare anche le immagini in diretta del grande fratello che domina in città, quello costituito dal mega sistema di videosorveglianza ultra tecnologico che, con centinaia di occhi elettronici, riprende e segnala tutto ciò che accade. Lezioni alternative, quindi, non meno importanti di quelle che si svolgono tra i banchi di scuola e che puntano a rendere più responsabili e consapevoli i giovanissimi riguardo alla sicurezza e alla legalità.