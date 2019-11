Monserrato, grande successo della Festa e sfilata “Is Animeddas”

La terza edizione de Is Animeddas nonostante ad un certo punto del percorso abbia piovuto, ha attirato la partecipazione di tanti cittadini monserratini.

Intere famiglie, nonni, nipoti e genitori.

Ecco le parole di ringraziamento del sindaco Tomaso Locci.

“Sfilata di Is Animeddas de Pauli. 3^ Edizione. Una bellissima serata coinvolgente e festosa, per la gioia dei piccini ma anche dei loro genitori.

Grazie agli Assessori Maristella Lecca, Emanuela Stara, Tiziana Mori e Fabiana Boscu, ai Consiglieri di maggioranza presenti Ignazio Tidu, Saverio De Roma, Roberta Argiolas, Alessio Locci, Ramona Perra, Nicola Mameli, Bernardette Ibba, come a quelli assenti che hanno contribuito in diversa maniera alla buona riuscita della serata; un elogio all’Associazione Pauli in Festa con Luciano Pisu che ha coadiuvato l Amministrazione nella realizzazione dell’evento e all’Associazione Sa Carradroxia, con Luciano Abis che ha regalato le caldarroste ai bambini con l’aiuto della Consigliera Nicoletta Pibiri.

E grazie a tutti voi che ci avete accompagnato in questa piacevole serata alla riscoperta delle tradizioni Monserratine.

Al prossimo anno”.