Monserrato festeggia Antonio Brundu, l’aviere più longevo d’Italia: 106 candeline

Monserrato festeggia l’aviere Antonio Brundu, il più longevo d’Italia: 106 anni, nato a Perdasdefogu il 12 marzo 1918, risiede nella città dell’hinterland cagliaritano che lo abbraccia calorosamente. “Nonnino mio tantissimi auguri. Siamo arrivati a 106” scrive la nipote Patrizia: circondato dall’affetto dei suoi cari e dei suoi concittadini, tziu Antonio impressiona per la sua spigliatezza e la voglia di raccontare, ancora, aneddoti di vita che sono ben distanti dagli orrori della guerra. Lui li ha vissuti, per tanti anni ha fatto parte della flotta che difendeva Monserrato, la Sardegna, l’Italia dai nemici. In questi anni, più volte è stato intervistato, anche dal corrispondente del New York Times. A ricordare il suo valore, anche una targa da parte dell’Aeronautica: “Al più anziano Aviere d’Italia, ad un padre, nonno e bisnonno eccezionale, auguri affettuosissimi da tutti noi”.