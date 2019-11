I carabinieri della stazione di Selargius lo hanno fermato a un posto di blocco: dal controllo è emerso che era minorenne e guidava un’auto rubata, poco prima in via del Redentore. In manette è finito un 17enne di Selagius, che dopo le formalità di rito è stato trasferito al carcere minorile di Quartucciu. L’auto, una Fiat Panda, è stata restituita al legittimo proprietario.