Monserrato, emergenza covid a scuola: ecco i nuovi arredi e le nuove aule

Anche Monserrato potrà usufruire dei fondi destinati agli immobili e arredi scolastici. È arrivata la conferma del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione per adeguare e adattare gli spazi e le aule didattiche alle nuove esigenze causate dall’emergenza covid. In un primo momento, il Comune non aveva fatto in tempo a partecipare al bando di finanziamento: troppo ridotti i tempi tra i termini di presentazione e la scadenza. Successivamente, con la riapertura del bando è stata inoltrata la richiesta e ora la conferma del finanziamento di circa 70 mila euro.