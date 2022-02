Monserrato, caccia ai fondi per il nuovo ecocentro: “Così miglioreremo la raccolta dei rifiuti”

A Monserrato scatta la caccia ai fondi per poter realizzare il nuovo ecocentro. Un milione e mezzo di euro, soldi che si spera arrivino dal Pnrr, con la Giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci che ha già preparato il progetto. Ora, non resta altro da fare che attendere l’ok dal Governo per poter iniziare il cantiere. Tra la zone prese in esame, ma non è un mistero, c’e quella di San Fulgenzio. Ma gli esperti degli uffici comunali, insieme al sindaco Tomaso Locci, stanno esaminando anche altre possibili aree.

Tra gli obbiettivi, col nuovo ecocentro, ci sono quelli di “sviluppare il modello di raccolta differenziata, basato sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti”, per raggiungere “un incremento significativo delle quote di raccolta differenziata”, oltre alla “meccanizzazione della rete di raccolta differenziata”.