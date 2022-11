Monserrato, boom di donazioni: grande successo per la raccolta del sangue in città. Il sindaco Locci: “Un plauso da parte nostra ai cittadini e all’Avis che hanno permesso la realizzazione di questo evento in un periodo in cui c’è una grande richiesta a causa della carenza di sangue”.

Decine di cittadini in fila per donare, innanzi all’emoteca dell’Avis, ieri sera in via San Lorenzo: dalle 16 alle ore 20, l’appello lanciato da Locci i giorni scorsi, non è passato inosservato ed è così che il suo invito a donare in tanti il sangue è stato accolto.

La giornata è stata promossa dal responsabile Cicci Zuddas, da Manuela Ambu e da tutta la maggioranza del Comune che, non esclude, una replica dell’evento.