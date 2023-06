Monserrato, domani l’inaugurazione del chiosco presso il parco magico

Tempo di inaugurazioni in città: dopo il grappolo d’uva in vetro di Murano mercoledì alle 19,30 sarà il turno del chiosco presso il parco magico, un punto di ristoro nel fiore all’occhiello della città, che verrà dotato di un ulteriore confort per i cittadini. Il sindaco Tomaso Locci: “Lo slancio che la nuova maggioranza si è impressa continua a dare tangibili risultati su nuove progettualità”. Non solo: presto anche l’area presso piazza Settimio Severo verrà resa ai cittadini, riqualificata grazie ai fondi ottenuti con i PIU. Una grande struttura in legno ha preso forma nell’area green di via Dell’Argine: un chiosco che è stato dato in gestione per somministrare cibo e bevande ai numerosi frequentatori del luogo che, tra una passeggiata e un momento di relax, potranno sorseggiare una bibita fresca o mangiare un panino senza doversi spostare per acquistare i prodotti. Una novità fortemente voluta dall’amministrazione comunale e che prende, finalmente, vita dopo l’inaugurazione del parco inclusivo avvenuta cinque anni fa.

I prossimi giorni spazio anche per l’area adiacente alla piazza Settimio Severo, “abbiamo ottenuto 2,5 milioni di euro che sono stati investiti anche per la riqualificazione e l’arredo urbano. In questo contesto è stata inserita anche la rotonda di via San Fulgenzio che non è terminata con l’installazione del grappolo d’uva. In futuro verrà apposta una scritta, con l’ausilio dell’agronomo si arrichirà con fiori o, comunque, con del verde che si adatti alla rotonda. Non ritengo assolutamente che sia stata una spesa inutile o troppo onerosa e ricordo che le altre rotonde che ospitano monumenti non sono state di certo realizzate gratis. L’arredo urbano è importante e non consiste solo nel riqualificare strade e marciapiedi ed è un principio che molte amministrazioni stanno valorizzando al fine di rendere migliori sempre più gli spazi comuni”. Anche l’occhio vuole la sua parte, insomma, e in questo momento storico così particolare, caratterizzato da tanta negatività, anche solo una piazza fiorita, una fontana attiva o una nuova opera possono rallegrare e regalare positività.