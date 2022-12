Monserrato: contrasto alla povertà, coinvolgimento dei giovani e aiuti alle fasce più deboli

Contrasto alla povertà, coinvolgere i giovani e aiutare tutte le fasce più deboli con interventi e supporti mirati: ecco gli obiettivi della nuova assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz di uno dei comuni più importanti dell’hinterland cagliaritano e di tutta la Sardegna.

In città si stima che l’aumento delle richieste di aiuto sia aumentato di circa il 20 – 30%.

Fare rete, lavorare in sinergia con gli altri assessorati con la coordinazione del sindaco Tomaso Locci: una rivoluzione dopo gli anni della pandemia, una svolta in ambito delle attività sociali che possono scendere in campo a 360° per aiutare il prossimo, i cittadini che ogni giorno fanno i conti con problematiche non solo economiche ma anche sociali.

Esperienze di vita drammatiche che, per privacy, non si possono raccontare, ma che vedono il coinvolgimento diretto delle istituzioni che, in silenzio e senza clamore mediatico, intervengono anche al di fuori delle loro competenze.

A Casteddu Online, una intervista esclusiva a Claudia Lerz.

Assessora Lerz, un compito difficile e molto impegnativo il suo: dirigere le competenze sociali di un territorio che non è esente al terremoto post-covid

“Esatto, prima di accettare l’incarico ho voluto valutare bene, tra impegni familiari e lavorativi, se potessi prendermi questa immensa responsabilità poiché richiede un coinvolgimento totale per essere svolto nel migliore dei modi”.

Tante ore di lavoro trascorse tra gli uffici comunali e tra i cittadini che necessitano anche, e soprattutto, di un supporto morale insomma.

“Esatto, poiché non è solo un aiuto economico quello che viene richiesto, bensì ci troviamo innanzi a situazioni molto particolari che necessitano di uno spirito umano, di supporto psicologico e morale”.

Una parola di conforto, un abbraccio e la volontà di dimostrare che il cittadino non è da solo e che l’amministrazione è presente, quindi.

“Esatto, poiché lavoriamo il sinergia tra assessorati e uffici. Una vera squadra”.

Il sogno di Locci, insomma, è stato realizzato: quello di avere una amministrazione collaborativa solo ed esclusivamente per il bene dei cittadini e per raggiungere tutti gli obiettivi programmatici.

Docente, pedagogista, master in analisi del comportamento applicata un bagaglio culturale e un curriculum invidiabile il suo. E non solo: la sua esperienza di vita, purtroppo drammatica, ha segnato il suo percorso di vita e di studi che ora può mettere a disposizione della collettività.

“Sono molto sensibile e attenta a tutte le problematiche. Ho avuto un fratello, gravemente autistico, il mondo per la mia famiglia girava intorno a lui. La sua scomparsa avvenuta non da tanto ha creato un dispiacere enorme, un lutto dolorosissimo e ora più che mai affronto le problematiche legate alle disabilità in maniera più concreta, poiché le esperienze personali e la mia formazione professionale e culturale mi permettono di poter dare un supporto concreto alle famiglie e alle persone coinvolte”.

Anche stage formativi con cadenza annuale in America a riguardo e non solo studi teorici. Purtroppo la vita a volte si impegna a metterci a dura prova ma, se si vuole trovare il lato positivo, la sua esperienza può essere messa in pratica per realizzare al meglio i vostri intenti.

“Certamente, poiché anche la tematica legata alle disabilità sono un principio sul quale lavoriamo quotidianamente. Tutti insieme compresi i nostri angeli”.

Associazioni e volontari, vero? Poiché Monserrato è attiva anche da questo profilo.

“Si, e ho in programma un incontro, entro due settimane, tra tutte le associazioni di volontariato presenti a Monserrato (o comunque con le associazioni che, anche se non con sede a Monserrato, forniscono aiuti ai nostri cittadini) così da definire il ruolo di ciascuna e conoscere l’impegno passato, presente e futuro per la Comunità monserratina. Con alcune associazioni abbiamo contatti quotidiani e intervengono prontamente laddove si rende necessario. Proprio ieri una famiglia ha avuto bisogno di ricevere beni di prima necessità e grazie all’intervento di un’associazione di volontariato la famiglia ha ricevuto immediatamente ciò di cui aveva bisogno. Il contatto con l’associazione l’ho curato io stessa e ho provveduto immediatamente a mettere in raccordo la famiglia con l’associazione. Dal momento della mia richiesta all’associazione la famiglia ha ottenuto la spesa nell’arco di un’ora. Ringrazio vivamente questi angeli terreni, ovvero le associazioni di volontariato senza le quali queste difficoltà emergenziali difficilmente potrebbero essere affrontate solo dai servizi sociali. Nel caso appena citato come Servizi Sociali avevamo già provveduto ad accreditare sulla tessera sanitaria di uno dei coniugi un contributo economico del valore di 250,00 euro ma dal momento che l’accredito non risulta nell’immediato ma si rende necessario attendere almeno 4/5 giorni dall’accredito vi è stata comunque l’emergenza. Senza le associazioni di volontariato questo non sarebbe stato possibile. Come amministrazione comunale ci impegniamo a dare un nostro fattivo contributo alle associazioni di volontariato e a promuovere l’importanza di fare rete mantenendo con le stesse una collaborazione attiva. Al momento ho contezza degli aiuti ricevuti dalle seguenti associazioni: VAB PCM, Conferenze Vincenziane, Domus de Luna, Insieme per un sorriso, Charlibrown, ASCE Onlus e naturalmente dalle nostre tre Parrocchie, SS Redentore, S.Ambrogio e S.Giovanni Battista de la Salle. Vanno poi naturalmente ricordate, per il loro ruolo prezioso, la “Croce Bianca Monserrato” e la “Croce Rossa Italiana”. Sono certa che tanti altri aiuti arrivino anche da altre associazioni. Invito le associazioni che ad oggi stanno contribuendo ad aiutare i nostri cittadini e che ancora non ho avuto modo di conoscere a contattarmi cosi da conoscerli e poterci presto confrontare.

Sono inoltre tanti i privati che si rendono disponibili a fare donazioni sotto diverse forme e grazie a questa generosità le stesse associazioni di volontariato riescono a garantire i servizi in modo continuativo”.

Quali sono i contributi economici erogati dal Comune nei confronti dei cittadini?

“Siamo costantemente presenti e attenti ad ogni richiesta da parte dei nostri cittadini.

Vi è stato un aumento delle richieste e questo è dovuto soprattutto a due motivi: la revoca del Reddito di Cittadinanza, la difficoltà di far fronte ad emergenze abitative (sfratti/morosità).

Si stima che l’aumento delle richieste sia aumentato di circa il 20 – 30%

Grazie al finanziamento REIS Seconda Parte (Contributi a richiesta dell’utente con la valutazione del bisogno da parte del Servizio Sociale) i nostri Servizi rispondono prontamente alle numerose richieste di aiuto da parte dei nostri cittadini.

Da giugno 2022 i dati sono stati i seguenti: giugno: 5 richieste accolte/9 respinte; luglio: 9 accolte/0 escluse; agosto: 6 accolte/2 escluse; settembre: 13 accolte/0 escluse. Ottobre: 12 accolte/0 escluse e novembre sono ancora in lavorazione ma si stimano una decina di richieste.

Nell’ambito del capitolo Contributi Economici forniamo aiuti ai nostri cittadini per le spese funerarie, per le emergenze abitative, per l’acquisto di beni di prima necessità, per l’acquisto di farmaci e per il pagamento delle utenze domestiche, per un totale di n. 48 conti economici di cui 5 spese funerarie.

Va poi ricordato il Bonus Utenze ultra 65enni erogato a 16 beneficiari.

Da alcuni anni cerchiamo di offrire il pranzo di Natale e il pranzo di Pasqua. L’ultimo anno il pranzo di Natale è stato consegnato a domicilio a 500 cittadini mentre il pranzo di Pasqua a 300 cittadini. I beneficiari sono stati chiamati attraverso gli elenchi dei Servizi Sociali. Ci proponiamo di riconfermare anche per questo prossimo Natale gli stessi numeri.

Abbiamo attivato il Bonus Elettrico Sociale con possibilità di fare richiesta dal 29 novembre al 5 dicembre. Il Bonus prevede un aiuto una tantum di 200,00 euro fino a 12000,00 euro di Isee e di 300,00 Euro fino a 16000,00 euro di Isee. Abbiamo previsto un contributo leggermente più alto per i cittadini fino a 16000,00 euro di Isee dal momento che i cittadini che hanno un Isee fino a 12000,00 euro usufruiscono già di uno sconto in bolletta praticato dalle società elettriche”.

A servizio totale dei cittadini, insomma.

“I Servizi Sociali sono a disposizione del cittadino e attraverso un’attenta azione di raccordo tra la mia figura e gli uffici dei Servizi Sociali stiamo riuscendo a dare risposte immediate ai cittadini che riconoscono l’impegno e la cura che rivolgiamo alla nostra comunità. Se stanno bene i nostri cittadini, sta bene la Comunità tutta.

Mi rivolgo a tutti i cittadini: per qualunque richiesta non esitate a contattarci. Siamo qui per voi! “.

Carta bianca a lei, assessora Lerz, cosa vuole specificare?

“Vorrei ricordare che sono un assessore con delega in materia di politiche del lavoro, di politiche sociali, della casa e per la famiglia, della salute e della qualità della vita e infine dell’Ufficio Europa. Ho un profondo senso di responsabilità nei confronti di ciascuna delega e sto seguendo con grande attenzione gli sviluppi, le criticità e i bisogni di ciascun ambito rientrante in ciascuna delega, Dal momento in cui il sindaco Locci mi ha chiesto di scendere in campo per dare il mio contributo non mi sono tirata indietro e mi sono totalmente messa a disposizione della Comunità monserratina. I cittadini che hanno avuto modo di incontrarmi questo credo lo abbiano percepito. Dal momento in cui il cittadino mi presenta una richiesta di aiuto scatta immediatamente un’azione di raccordo con gli uffici dei Servizi Sociali e le risposte sono pressochè immediate. Va anche detto che ognuno di noi è costantemente chiamato a rispondere a richieste di aiuto che vanno ben oltre le nostre mansioni e il nostro mandato. Tuttavia si cerca di dare supporto offrendo una mediazione e una disponibilità che ripeto, vanno ben oltre il mandato politico o le mansioni degli uffici. Credo che intendere il mandato in senso ampio e non in senso stretto sia l’unico modo con il quale si possa ricoprire il ruolo che il Sindaco Locci mi ha assegnato.

Vorrei anche aggiungere, rispetto alla mia recente nomina, affinchè la cittadinanza lo sappia, che il sindaco Locci durante la campagna elettorale avviata dal mese di marzo- aprile del 2019 (di cui ho fatto parte come candidata consigliera/e comunale nella lista civica Monserrato Libera) disse ripetutamente che per l’assessorato alle politiche sociali (ma non solo) avrebbe voluto l’alternanza di due assessori tecnici nell’arco dei cinque anni.

Possono confermare quanto ho appena affermato i miei colleghi di giunta e i consiglieri comunali tutti. Il sindaco Locci infatti era indeciso su chi avrebbe, tra me e l’ex assessore, iniziato il mandato. La scelta poi ricadde su l’ex assessore pertanto poi, per logica, io avrei dovuto svolgere gli ultimi due anni e mezzo. Di fatto ha svolto un tempo più lungo e io oggi mi ritrovo ad avere meno tempo a disposizione per poter realizzare quanto ho in programma di realizzare ma lo considero comunque un tempo sufficiente.

Quando fu nominata io mi complimentai con lei per l’incarico ottenuto e con il sindaco per la scelta fatta. Mi rincresce dire che non ho ricevuto lo stesso trattamento bensì continue interferenze con post tendenziosi che evidenziano la difficoltà ad accettare il termine dell’incarico. Sono a disposizione anche dell’ex assessore per un confronto se lo ritenesse necessario. Vorrei peraltro rispondere pubblicamente ad un suo post di due giorni fà in cui riferendosi alla mia persona ha detto “Signori si nasce” che la mia signorilità gentile ex assessore è ben nota alla cittadinanza e che mi auguro che questo spiacevole riferimento alla mia persona sia il primo e l’ultimo.

Ho letto che avrebbe voluto un mio ringraziamento pubblico per quanto da lei realizzato. Non ho difficoltà a farlo pertanto la ringrazio pubblicamente per ciò che in tre anni e tre mesi ha realizzato per la città di Monserrato ritenendo comunque che quanto svolto da lei e quanto verrà svolto da me rientri esattamente tra i nostri doveri.