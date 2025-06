Monserrato, con i piedi in ammollo nella fontana dei giardinetti: la curiosa immagine che ritrae una donna che, per trovare un pò di refrigerio dalle alte temperature, si bagna gli arti inferiori nella vasca decorativa del centro città. L’estate è entrata di prepotenza senza nemmeno bussare alla porta, il gran caldo ha preso il sopravvento e tra coloro che non sono potuti andare al mare anche una donna che ha deciso di rinfrescarsi nella fontana inaugurata pochi mesi fa. Uno spazio “zen”, quasi di meditazione per trovare pace e serenità: è stata pensata, studiata e realizzata così la nuova opera di arredo urbano che scintilla nei giardinetti storici di via del Redentore con con zampilli e giochi di luce racchiusi in una sagoma in granito nero con un pavimento a scacchi. Certo, non è proprio motivo di decoro urbano utilizzare la vasca così, e tanto meno non è passato inosservato a chi ha immortalato il momento di relax generato dai piedi a bagno nella pregiata fontana.