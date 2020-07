Monserrato, commozione in Comune alla cerimonia di saluto del comandante Corso

Grande cerimonia oggi a Monserrato per salutare lo storico comandante dei carabinieri Sandro Corso. Un lungo applauso da parte di tutta l’amministrazione comunale e i consiglieri che, commossi, hanno ringraziato il comandante per il suo operato svolto. “Non va in pensione ma in crescenza” afferma il sindaco Tomaso Locci.

“Sarò carabiniere per sempre” spiega il comandante. Un ringraziamento speciale anche verso i suoi colleghi: “senza di loro non avrei potuto fare niente. Ogni qual volta sono stato chiamato per dare una mano a chi me l’ha chiesta, l’ho fatto con i miei collaboratori i quali, come me, hanno risposto nello stesso identico modo alle esigenze della gente che ci ha chiesto aiuto. I carabinieri di paese spesso non sono nella cronaca e nelle grandi operazioni, ma fanno tante piccole cose che aiutano la società ad andare avanti”.