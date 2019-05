Monserrato, commercio in crisi: “Troppi mercatini e no al nuovo discount a Riu Saliu”

Crisi del commercio: Monserrato combatte la grande distribuzione e le piccole attività lottano per la sopravvivenza. Le richieste al sindaco che verrà (si vota il 16 giugno) riguardano l’accorpamento ai due mercatini e lo stop al nuovo discount previsto nella zona di Riu Saliu.

“La crisi del commercio è fisiologica con l’avvento dei discount e la diminuzione del potere d’acquisto la gente cerca occasioni nei mercatini”, spiega Antonio Porcu, titolare di un market in via Porto Botte, “a Monserrato ce ne sono due, a quello storico del sabato si è aggiunto quello del giovedì di Coldiretti. Sono troppi, anche perché siamo stretti tra Pirri, Cagliari la Città Mercato. Al prossimo sindaco”, aggiunge, “vorrei chiedere l’accorpamento, magari al sabato, dei due mercatini e chiedo il no al nuovo discount al Riu Saliu. Il discount non è un problema se i clienti fanno una scelta di prezzo ma comunque disturbano in ogni caso anche perché ormai c’è una saturazione. Ormai la tendenza è comprare sempre più spesso al discount avendo la percezione che si risparmi ma non è esattamente così. Sono del parere che il negozio di quartiere sia una risorsa e va tutelata a tutti i costi. Qui è l’amministrazione locale che deve fare i suoi passi tutelando al massimo i piccoli commercianti che ancora con tanto sacrificio e passione fanno il loro lavoro. Purtroppo”, conclude, “le serrande abbassate sono sempre più numerose ,questo crea degrado ed impoverisce il paese”.