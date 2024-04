Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato come Barcellona e Madrid: il mercato civico si trasforma in luogo di ritrovo per giovani e studenti universitari che potranno mangiare, studiare e trascorrere momenti di aggregazione sociale. Non solo: una terrazza con vista darà la possibilità di frequentare la struttura anche la notte. Il sindaco Locci: “Abbiamo i fondi e anche il progetto esecutivo, entro 3 mesi partiranno i lavori”. È oramai giunto alle battute finali il mega progetto per il rilancio del commercio in città, quello che richiamerà cittadini da tutto l’hinterland e che è ideato secondo i canoni di successo delle metropoli europee. Polo universitario e non solo, Monserrato ospita anche il policlinico: a due passi da Cagliari e dal mare è punto di passaggio per molti con l’obiettivo di essere, sempre più, meta di arrivo: con questo obiettivo è stato studiato il programma di progetti portati avanti dall’amministrazione di Tomaso Locci che si ritiene “soddisfatto per i risultati raggiunti”.

Non solo parchi e piazze, poli sportivi e strade: anche la struttura abbandonata da anni è pronta a risorgere. 4 milioni e mezzo di euro dal Pnrr e una partecipazione del Comune con poco più di un milione di euro: questi i fondi necessari per realizzare al piano terra box e spazi per i venditori, ristoranti, bar e al secondo, area con palco per la musica, per leggere, studiare o lavorare dal pc al terzo con una maxi terrazza all’aperto da utilizzare anche la notte. Tutti al mercato civico, insomma, “ci saranno attività per i colloqui e attività di lettura, di incontro e spazi dedicati anche alle attività commerciali, quindi la possibilità di realizzare qualche negozio. Un ritrovo sociale per i nostri cittadini, per gli universitari, per i giovani, un rilancio per il commercio dell’intera città”. Il progetto, avviato già negli anni del covid, sarà presto approvato ufficialmente: la ditta per eseguire i lavori è già stata scelta, i tempi si accorciano dunque, e il termine dell’opera è fissato entro un anno e mezzo circa.