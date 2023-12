Monserrato, centauro ha un incidente alla rotonda: “Un mese di cure e l’automobilista pretende i danni”

Ha rimediato un mese di cure per una clavicola fratturata, sino a pochi giorni prima di Natale dovrà restare con un braccio immobilizzato e, nel frattempo, cercare testimoni che possano evitargli di dover pagare i danni di un incidente dove, referti alla mano, ha decisamente avuto la peggio. Leonardo Mazzucco, 20enne di Monserrato, si trovava in sella al suo scooter Honda quando, verso le 9:30 dello scorso ventuno novembre, si è scontrato con una Fiat Idea all’altezza della rotonda del Policlinico. A raccontare più nei dettagli quanto successo è la mamma, Maria Giovanna Picciau: “L’auto arrivava dalla direzione dell’ospedale, mio figlio aveva già imboccato la rotatoria per raggiungere la zona universitaria. I carabinieri sono stati chiamati da una ragazza che non ha assisto all’incidente ma ha sentito il botto”. E sin qui tutto bene. Poi, però, “l’automobilista ha spostato la sua auto e ci ha chiesto i danni, altre due persone hanno preso di peso e spostato lo scooter di mio figlio”. Tutto prima dell’arrivo dei militari, che quindi hanno fatto i rilievi in una scena, come si dice in gergo, “inquinata”.

“Mio figlio non ha colpe, era già a metà della rotonda. Ci è già arrivata la richiesta di risarcimento da parte dell’assicurazione, ma invece le vittime siamo noi. Ecco perchè cerchiamo testimoni dello schianto, chiunque avesse visto qualcosa chiami in qualunque momento al numero +393471874864”.