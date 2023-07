Monserrato, Casa Pani spalanca le porte agli anziani della città

Casa Pani spalanca le porte agli anziani della città che, tra laboratori, corsi di informatica e inglese, gite e prossime escursioni al mare, si dilettano anche in gare e tornei. Il sindaco Tomaso Locci: “Abbiamo premiato tre coppie che si sono distinte a pinellone ma soprattutto abbiamo rafforzato il coinvolgimento, che è pressoché totale, tra l’amministrazione comunale e gli over che, vispi e lucidi più che mai, intratteniamo e offriamo a loro un modo per svagarsi e socializzare”. Settimane ricche di impegni per gli arzilli nonni di Monserrato che, numerosi, affollano il centro di Casa Pani e che, quest’anno, è rientrato a pieno regime. Un luogo di incontro e di confronto che permette loro di stare tutti insieme e poter trascorrere ore liete e di svago. “La nostra amministrazione vuole stargli vicino e, anche grazie alle loro richieste, stiamo preparando nuovi spunti da mettere in pratica”. “La sfida li ha tenuti impegnati per giorni – spiega l’assessore alle politiche sociali Clauda Lerz – in aggiunta alle altre attività che già svolgono alle quali si aggiungeranno per esempio il ballo latino-americano, ballo sardo e un corso di inglese. Non solo: stiamo organizzando, su invito delle Antiche Terme di Sardara, una gita dove noi contribuiremo, come le escursioni al mare. Chi aderirà verserà una quota per partecipare alle uscite di gruppo. A breve verrà pubblicato anche il bando per aprire Casa Pani nei weekend“. Sono tre le associazioni impegnate nella gestione del centro: Folklorica, PGS e Virgo rispettivamente rappresentate da Antonello Mameli, Andrea Nazzaro e Cinzia Fois con Tiziana Ariu, queste ultime rappresentano Virgo. Un grande impegno, quindi, da parte di tutti che richiede solo un po’ di comprensione e la volontà, da parte dei frequentatori, di venirsi incontro. “Casa Pani nasce come centro di aggregazione per le persone anziane. L’obiettivo che si sono poste le associazioni che gestiscono le attività è quello di mantenere vivo il rapporto tra le persone. In considerazione di ciò – spiega Antonello Mameli – oltre ai giochi di società, a cui partecipano indistintamente signore e signori, abbiamo attivato diverse iniziative, come la ginnastica dolce due volte a settimana, gestita da personale qualificato, un corso di informatica, un corso di attività psicoattitudinali. Stiamo programmando, e a breve verranno messi in opera, corsi di ballo latinoamericano, corsi di ballo sardo, continueremo con la ginnastica dolce. È previsto un corso breve di inglese base. Sono in atto lezioni sul ruolo del caregiver nella patologia dell’halzeimer. È in programma, da definire con l’assessorato ai servizi sociali, la possibilità di accompagnare al maregli anziani. Inoltre, sempre sotto il patrocinio del Comune, si sta definendo la possibilità di frequentare le terme di Sardara. Nel mese di agosto ci sarà la proiezione di alcuni film. Tra le manifestazioni che sisono svolte, a febbraio c’è stata la tombolata, a maggio incontro con il Comandante del Comando dei Carabinieri di Quartu, Cerri, e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Monserrato, Sabiu, sulle truffe agli anziani. Nel periodo tra la festa del donna e la festa del papà, ci sono stati degli incontri con la dottoressa Alessandra Sorcinelli e si è appena concluso un torneo di pinellone a cui hanno partecipato oltre 50 frequentatori di Casa Pani”.

Tutto ciò per rendere ancora più gradevole l’aggregazione tra gli anziani: “In conclusione a Casa Pani non ci sono giochi di carte, ma anche molto altro e un obiettivo, che a me personalmente sta a cuore, è che l’esperienza degli anziani sia trasmessa ai giovani. Si sta lavorando anche a questo”.