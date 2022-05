Monserrato, in Cardiologia stop totale alle visite di controllo: “Troppi pazienti da seguire”

Una visita di controllo al cuore a Monserrato? Ci si può mettere il cuore in pace, sempre se la salute lo consente. Nessun posto disponibile, il Policlinico ha cancellato la possibilità di visitare pazienti esterni e al Cup lo ammettono senza troppi problemi: “Ma non sappiamo il perchè”. Scoprire le ragioni, però, non è difficile. Basta una telefonata all’Ufficio relazioni con il pubblico. A differenza del telefono fisso del reparto di Cardiologia ed Angiologia, che squilla a vuoto, è sufficiente attendere pochi secondi per capire, almeno, i motivi che hanno portato a un’interruzione di un servizio sanitario molto utile: “Abbiamo troppi pazienti”. Insomma, il reparto è pieno e bisogna anche badare al pronto soccorso. Seguire nuovi casi è impossibile, e lo stesso discorso vale per chi è già stato operato a Monserrato: “I controlli? Da un’altra parte”, e per il luogo e i tempi comanda il Cup. Funziona così: l’ospedale ha un tot di pazienti da poter gestire. Una volta finiti i posti letto, la disponiblità sparisce.

E per una visita al cuore, in tutto il Cagliaritano, bisogna attendere tra fine settembre e ottobre: “Accettate quel posto, a ottobre non è neanche troppo lontano rispetto a molti altri posti”. Possibile. Sempre se il quadro clinico del futuro paziente non peggiori. In quel caso, la visita di controllo si può fare molto prima, dal privato: ma lì si deve aprire il portafoglio, non c’è altra scelta.