Monserrato, calici in alto per la 28^ sagra “Sa Fest’e Sa Binnenna”

Settembre, nel mondo del vino, vuol dire solo vendemmia e la festa dedicata a questo momento è una tra le più importanti manifestazioni per la città dell’hinterland cagliaritano che ogni anno regala un omaggio alla pratica che, per eccellenza, segna l’inizio della nuova annata del succo, prelibato e tanto amato e consumato, di Bacco. Una celebrazione, quella del taglio dell’uva, che va avanti da decenni e che rappresenta, tutt’oggi, un valore economico e sociale di spicco per il territorio, conosciuto e apprezzato anche per la buona qualità dei vini che produce. Non solo un parere soggettivo dei consumatori, bensì scritto e certificato dagli esperti: l’ultimo riconoscimento è giunto proprio pochi giorni fa da “Vinibuoni d’Italia” che ha assegnato quattro stelle al cannonau di Sardegna doc Don Antonio 2021 nella sezione “Vini da non perdere” delle cantine Locci Zuddas di Monserrato. Non solo: un trionfo anche al Vinitaly e al Merano Wine festival che con il vermentino Ester e il delicanto Sardegna semidano Doc Anna Isola Dei Nuraghi IGT ha conquistato due preziosi riconoscimenti che si aggiungono al premio assegnato al concorso mondiale di Bruxelles avvenuto pochi mesi fa. “Continua con grande meraviglia la strada di successo che premia il lavoro e il grande sacrificio ma soprattutto la qualità che stiamo cercando di dare alle nostre bottiglie – spiega il sindaco Tomaso Locci – i vini con i nomi delle mie figlie, Ester e Anna, hanno portato bene in quanto sono stati immediatamente premiati alla loro prima uscita al Vinitaly e ora a Bruxelles”. Una azienda familiare in campo dal 1950 e che rappresenta per la città il fulcro, attuale, della tradizione vitivinicola locale. La festa per la vendemmia inizierà alle ore 17 con il raduno dei gruppi folk in via dell’Argine, alle 17,30 è programmata la partenza del corteo al quale parteciperanno

i Binnennadoris de Pauli in bicicletta, Le Fruste del Campidano, Gruppo Pro Loco Quartu S. Elena con calessi trainati da cavalli, Associazione Memoria Contadina, trattori antichi allestiti in tema vendemmia, Is Messaius De Santu Sidoru Soleminis, Associazione Folklorica San Giovanni Battista De La Salle e Associazione Folklorica Monserrato APS, Sa Berritta e Su Bordau, Ratantira di Cagliari con abiti tipici della vendemmia e da Piccioccheddus de crobi.

Al termine della sfilata, ai Giardinetti di Via del Redentore, la Pro Loco di Monserrato offrirà “Su smurzu de Su Binnennadori”.

Alle 20 si esibiranno sul Palco Naturale il Gruppo di Cultura Popolare con balli sardi. Segue intrattenimento musicale con Tonio Pani, Massimo Perra, Daniele Cuccu e Riccardo Canu. “Saranno presenti alla manifestazione espositori e hobbisti vari” comunica la presidente della pro loco Loredana De Montis.