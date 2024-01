Monserrato – Butta giù le transenne che delimitano il cantiere stradale e lancia in aria tutto ciò che gli capita tra le mani: un uomo di Selargius è stato fermato dalle forze dell’ordine, sindaco e amministratori sono intervenuti per rimettere in sicurezza il luogo. Un pomeriggio decisamente movimentato quello che si è consumato, intorno alle 14, presso la rotonda Casti: ignoti i motivi che hanno spinto un uomo a distruggere e spostare transenne e blocchi che impediscono il passaggio ai veicoli, in attesa del collaudo che consentirà il traffico stradale regolare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e alcuni amministratori tra cui il sindaco Tomaso Locci, il vicesindaco Raffaele Nonnoi e i consiglieri Ignazio Tidu, Saverio De Roma e Manuela Ambu che hanno messo nuovamente in sicurezza il luogo per evitare l’accesso alle persone e ai mezzi. Il sindaco Tomaso Locci: “Un ringraziamento particolare anche ai cittadini che prontamente hanno segnalato quanto accaduto alle forze dell’ordine locali che, in sinergia con quelle di Quartu Sant’Elena, sono intervenuti sul posto. La sicurezza di questo cantiere è fondamentale, sotto la strada si trova il canale tombato che è stato oggetto di interventi per la sua stabilità”.