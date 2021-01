Monserrato, botti di fine anno fatti esplodere dentro i cestini dell’immondizia

Botti di fine anno fatti esplodere dentro i cestini dell’immondizia: distrutti due raccoglitori in piazza Gennargentu.

Nonostante i divieti e le raccomandazioni fatte dai primi cittadini, un po’ ovunque non sono mancati botti, spettacoli pirotecnici e deflagrazioni piuttosto rumorose. E non solo sparati dal balcone o dalla finestra della propria abitazione.

Nemmeno il coprifuoco imposto dal governo e in vigore dalle 22 alle 7 del mattino ha fatto desistere dalla voglia di festeggiare l’arrivo del nuovo anno.