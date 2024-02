Monserrato avrà la sua oasi felina, in arrivo dalla Regione un finanziamento di 100 mila euro.

L’area individuata per l’insediamento dell’Oasi Felina si trova tra la via Caracalla e la via Capo Comino e sarà attrezzata a verde per il benessere degli stessi animali.

Il PIRU prevede in quell’area il passaggio di una pista ciclabile e la realizzazione dei cosiddetti “orti urbani”. Una imminente novità, quindi, le linee programmatiche del sindaco Locci prevedono un grande spazio per le politiche del benessere animali e, nell’ambito di queste, il Comune di Monserrato ha attivato un progetto pilota che ha visto l’istituzione, con Delibera di Giunta, del primo ufficio del benessere animale, istituto un anno fa. Si occupa di recepire e coordinare le problematiche relative alla gestione degli animali presenti sul territorio di Monserrato, contribuire al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela. In particolare, l’ufficio ha l’obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale e promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini. “Per quanto riguarda i cani, attraverso la convenzione con il Canile Shardana esiste la possibilità di ricovero dei cani randagi, vaganti o feriti del territorio comunale.

Per quanto riguarda i gatti, invece, non esiste alcuna possibilità di ricovero, se non per i gatti feriti ma che, una volta curati, vengono rimessi in libertà” ha comunicato il primo cittadino Tomaso Locci.

A breve il Comune di Monserrato sarà chiamato a discutere e votare il Regolamento per i diritti degli animali che è stato ampiamente analizzato dalla Commissione Benessere Animale presieduta dal Consigliere Saverio De Roma. Nel dispositivo, un articolo recita “I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune”. “Rientra infatti tra le responsabilità dell’Amministrazione, tutelare i gatti sia attraverso il riconoscimento e sostegno alle colonie feline ma anche, e soprattutto, attraverso la realizzazione di un luogo che può essere definito Oasi felina, in cui poter ospitare i gatti che vivono in spazi pericolosi, gatti abbandonati, gatti in condizioni di salute precarie che hanno bisogno di assistenza” spiega De Roma. “Da sopralluoghi effettuati con il Sindaco Locci e l’Assessore Piroddi, con delega al benessere Animale è stato individuato uno spazio, nella centralissima via Caracalla, che risulta adatto per ospitare l’Oasi affinché si offra ai gattini di Monserrato uno spazio sicuro e protetto in cui vivere serenamente e protetti”.

“Un grandissimo obiettivo raggiunto grazie alla sensibilità di chi, in Consiglio Regionale, ci sta supportando in questo grande progetto che il nostro Comune sta realizzando per il benessere Animale” sostiene l’assessore. “Non è facile trovare interlocutori così sensibili al tema degli animali ma noi siamo riusciti ad avere pieno riscontro ad una delle nostre principali richieste che era quella di creare uno spazio per i nostri gattini. Uno speciale ringraziamento al consigliere Lancioni per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta”.