Monserrato avrà il suo piano urbanistico comunale: a breve la presentazione ufficiale dove i cittadini potranno esporre le loro idee e proposte.

Svolta in città per il PUC, atteso da vent’anni, “il 15 dicembre andremo in Regione – spiega il sindaco Tomaso Locci a Casteddu Online – presenteremo una bozza”. Nelle prossime settimane verrà esposto alle commissioni e poi illustrato ai consiglieri durante la seduta del consiglio.

In seguito, alla cittadinanza e “siamo pronti ad accogliere le osservazioni che verranno avanzate”.