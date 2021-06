Monserrato, auto si ribalta sulla Ss 554: tanta paura e traffico in tilt

Incidente sulla Statale 554 a Monserrato. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Risultato? Tanta paura e traffico in tilt, circa due ore fa, in una via trafficatissima e che collega tutta una serie di Comuni dell’hinterland cagliaritano. A lanciare l’allarme sono stati gli automobilisti, incolonnati. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco direttamente dal comando provinciale di viale Marconi, per prestare tutti i soccorsi del caso e per mettere in sicurezza l’area. Non ci sarebbero feriti gravi.