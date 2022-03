Monserrato, le disattenzioni al volante costano caro: due gravi infrazioni del codice della strada rilevate in poche ore. Gli automobilisti “scorretti” sono stati già individuati e sanzionati.

La rotonda percorsa in senso contrario alla marcia e uno scontro frontale evitato per un soffio: le violazioni sono state rilevate dall’occhio elettronico “Safe Spotter” che immediatamente ha inviato i dati alla polizia locale di Monserrato. Il sistema, infatti, rileva i comportamenti che non rispettano il codice della strada e attiva l’alert della centrale operativa e delle pattuglie operanti nel territorio.

Le inosservanze sono state commesse nella rotatoria Caracalla Porto Botte e in via Cabras, due punti molto trafficati in città.