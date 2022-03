Monserrato, nuovi attraversamenti pedonali in via Crasso e via Frasca

Monserrato, nuovi attraversamenti pedonali rialzati in due punti strategici della città, accolte le richieste dei cittadini. Sono stati posizionati in via Capo Frasca e via Crasso, teatro, quest’ultima, di un incidente mortale avvenuto un anno fa. Il sindaco Tomaso Locci: “L’ attenzione della nostra amministrazione verso la sicurezza stradale dei nostri cittadini prosegue senza sosta”.

Due strade molto trafficate e pericolose per i pedoni: il comune corre ai ripari e installa due attraversamenti pedonali rialzati. Fortemente voluti dai cittadini, per quello di via Capo Frasca era stata fatta una raccolta firme per chiedere il provvedimento, ora, adottato, hanno lo scopo di rallentare la marcia a chi scambia le arterie cittadine in circuiti di formula uno. Via Capo Frasca, tra l’altro, è percorsa da tanti bambini che escono da scuola e in via Crasso sono avvenuti due incidenti mortali a distanza di pochi anni, l’ultimo solo 12 mesi fa. Massima attenzione, quindi: per il momento sono stati realizzati gli attraversamenti e “la segnaletica orizzontale sarà segnata quando il bitume si sarà asciugato completamente”.