Monserrato: arrampicate, giochi e attività educative per bambini al campo estivo

Per 5 giorni alla settimana i piccoli cittadini si divertono e continuano ad apprendere grazie alle numerose iniziative progettate per il campo estivo: in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione, guidato da Fabiana Boscu, e con l’associazione PGS Panda Monserrato due giorni li trascorreranno al mare e gli altri tre tra varie attività “che richiameranno anche quelle portate avanti durante il percorso scolastico per proseguire con l’apprendimento educativo” spiega il sindaco Tomaso Locci. Si mettono a tacere, così, “le voci insistenti che circolavano, cioè quelle che il comune non avesse intrapreso alcuna iniziativa per l’estate dei bambini: paghiamo la retta, non aveva alcun senso organizzare qualcosa di diverso se è già in opera un campo estivo ben attrezzato e predisposto”. La novità di quest’anno è senza dubbio l’arrampicata in cui i bimbi potranno destreggiarsi: tra funi e travi, ben imbragati e sotto l’occhio vigile degli adulti, l’attività fisica di certo non manca “e in futuro potrà essere messa a disposizione per tutti. I giorni scorsi abbiamo pensato di proporre anche uno spettacolo circense, sempre adatto ai più piccoli, tante opportunità, insomma, per rendere gradevole e produttivo il periodo estivo per i bambini”.