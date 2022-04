Monserrato, aperta una raccolta fondi per la famiglia di Jonathan Pireddu: “Rimpatriamo la sua salma”

Una raccolta fondi per Jonathan Pireddu. È questo il gesto, molto toccante, fatto dagli amici di “Jonny”, il 36enne di Monserrato morto in Thailandia quattro giorni fa. “Rammaricati nel dolore per la tragedia che ha colpito il nostro fratello Jonny noi amici abbiamo pensato di raccogliere donazioni libere al fine di contribuire a tutte le spese necessarie per il rimpatrio e la commemorazione della salma. Jonny era un ragazzo straordinario, sempre gentile e sorridente nei confronti di tutti, e lascerà a tutti noi un vuoto incolmabile. Chiunque abbia il piacere di contribuire con un’offerta libera destinata alla famiglia di Jonny potrà fare un bonifico su questi due conti correnti: DALL’ ITALIA: Fabrizio Pireddu – Banco di Sardegna – IT40Z0101543950000070277496 – Causale: Jonny46. DALLA THAILANDIA : BANGKOK BANK 6687123098 (JONATHAN PIREDDU)”.