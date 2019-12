Monserrato, ambulanza si schianta contro un albero al Policlinico: “Vivi grazie alla bravura dell’autista”

Avevano appena trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato un uomo di Quartu colpito da un leggero malore. Poi, la squadra a bordo dell’ambulanza è risalita a bordo del mezzo per andarsene. Ma, all’improvviso, qualcosa è andato storto: l’autoambulanza ha sbandato e si è schiantata contro un albero. L’autista è rimasto fortunatamente illeso e, ad avere la peggio, sono stati i due soccorritori. In due, infatti, sono stati trasportati al Brotzu in codice giallo per alcune fratture e ferite. L’incidente è avvenuto nella tarda serata della Vigilia di Natale. Uno dei due, il capo squadra Federico Serpi, ha rimediato una frattura e qualche ferita. Adesso sta meglio e si trova a casa: “Non stavamo di certo correndo, nei vialetti interni del Policlinico c’è un limite di velocità da rispettare. Il mezzo ha iniziato a sbandare, probabilmente, in seguito alla rottura di un tubo dell’olio, infatti sul terreno abbiamo notato alcune chiazze”. Il rischio che l’ambulanza si ribaltasse c’è stato.

Tuttavia, se non è successo è “grazie alla prontezza di riflessi del nostro guidatore, Fabrizio Floris. Guida ambulanze da tanti anni”, racconta Serpi, “si è subito accorto che due ruote non rispondevano più ai comandi e, con una serie di manovre, ha evitato il peggio. Nei prossimi giorni l’ambulanza dovrà essere periziata, se io e il mio collega siamo vivi lo dobbiamo alla grande esperienza, come guidatore di ambulanze, del nostro Fabrizio”.