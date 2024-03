Monserrato, allarme per gli amici a quattro zampe: il servizio veterinario h24 rischia di chiudere

Il servizio veterinario 24 ore no-stop rischia di chiudere, attiva solo la clinica privata Karel che lancia l’allarme: “Siamo disperati, la notte effettuiamo anche 20 visite, riceviamo tantissimi insulti e recensioni negative poiché le persone non capiscono la gran mole di lavoro che abbiamo”. Si prodigano per curare gli animali, sia quelli di proprietà che trovati in strada da qualche passante: feriti o torturati, vittime di un investimento o avvelenati non importa. La priorità è solo ed esclusivamente quella di salvare l’animale. Il pronto soccorso però è affollato, anche perché la clinica privata è l’unica, attualmente, che opera senza sosta. “Prima eravamo due, ora solo noi” spiega il direttore sanitario Adriana Ziccheddu che lancia un appello: “Chiediamo ai cittadini di capire il duro momento che stiamo attraversando, lavoriamo instancabilmente e spesso non veniamo compresi perché magari impieghiamo troppo tempo per le visite o per i costi delle prestazioni”. Non solo, anche una richiesta verso le istituzioni affinché possano collaborare per trovare una soluzione. Se anche la clinica Karel dovesse chiudere la notte, e il sabato e la domenica, verrebbe a mancare un servizio a Cagliari e hinterland per tutti gli amici a quattro zampe in pericolo di vita o che necessitano di cure urgenti.

Foto: Maria Antonietta Marras, Adriana Ziccheddu, Cristiana Casalloni ( le tre socie della clinica)