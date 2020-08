Monserrato, al via i pagamenti dell’ultima tranche degli 800 euro: sostegno alle famiglie in crisi

Monserrato, al via i pagamenti dell’ultima tranche da 800 euro a cura dell’Assessorato Politiche Sociali e del Lavoro. Il Sindaco di Monserrato, Tomaso Antonio Locci pone in evidenza come “gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Monserrato hanno lavorato dall’inizio dell’erogazione della prima tranche in modo accurato per portare avanti nel più breve tempo possibile le procedure di erogazione del bonus regionale a tutti i beneficiari(L. 12-2020)”.

Gli fa eco l’Assessora Tiziana Mori, specificando che “il Comune ora, sta procedendo alla liquidazione delle ultime spettanze dovute in favore dei beneficiari dalla pratica n° 968 alla pratica n° 1221, dopo aver ricevuto le somme dalla Regione Sardegna in base al fabbisogno indicato precedentemente dall’Assessorato a seguito dell’istruttoria”.

Entrambi sottolineano la richiesta proveniente dagli Uffici dell’Assessorato affinché tutti i beneficiari la cui pratica risulta sospesa, comunichino tempestivamente le integrazioni alle dichiarazioni fornite in sede di compilazione della domanda in merito all’esito dei benefici economici richiesti (Cassa integrazione, Bonus INPS, NASPI, ecc. ecc.) compilando il modulo di autocertificazione allegato nel sito, debitamente firmato e corredato del documento in corso di validità del dichiarante.